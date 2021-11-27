ليبيا – صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، أمس الجمعة، بأن موسكو قلقة من استبعاد عدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك سيف الإسلام، من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا.

زاخاروفا قالت في تعليقها المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: وفقاً لوكالة”سبوتنيك” “الجدير بالذكر، أن عددا من الشخصيات المعروفة في البلاد استبعدوا من قوائم المرشحين لانتخابات أعلى منصب دولة في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الحالي ومن بينهم سيف الإسلام القذافي الذي يحظى بشعبية بحسب استطلاعات الرأي العام “.

وأشارت إلى أن :”هذا التمييز يثير بعض القلق لأننا ندعو دائمًا إلى توفير فرص متكافئة لممثلي جميع الأوساط السياسية والعامة الليبية للمشاركة في العملية الانتخابية”.