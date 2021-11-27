روسيا – ذكرت مصادر في مؤسسة “روس كوسموس” أن روسيا تعمل على خطة لاستحداث مركز وطني متكامل لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال مؤخرا نائب رئيس إدارة نظم الملاحة الفضائية في المؤسسة، فاليري زايتشكو “بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسعى روس كوسموس لاستحداث مركز وطني متكامل ليشرف على منظومتها D33 المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، هذا المركز من المفترض أن يكون جاهزا بحلول عام 2024 أو 2025”.

وأضاف “في إطار مشروع العمل على منظومة D33 تعمل روسيا على استحداث البنى التحتية لـ 18 مبنى ومحطة أرضية مخصصة لتلقي وتبادل البيانات التي ستحصل عليها من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، هذه المنشآت كلها ستكون تابعة للمركز الوطني الروسي الموحد المذكور”.

وكان زايتشكو قد أشار في وقت سابق إلى أن المباني والمنشآت التابعة للمركز المذكور ستتوزع في عدة مناطق داخل روسيا وخارجها، وربما في مناطق القطبين الشمالي والجنوبي للأرض أيضا، أما وحدته الأساسية فستكون موجودة في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: فيستي