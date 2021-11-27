ليبيا – قال المحامي والحقوقي جمعة عتيقة إن الطعون هي جزء من العملية الانتخابية وهذا معروف في كل العالم، مشيراً إلى أن الطعن هو لضمان شفافية العملية وسيرها في المسار الصحيح لكن الواقع الليبي مليء بالهواجس وعدم الثقة من كل الأطراف ببعضها البعض والبلاد أمام حالة من الريبة والتوجس.

عتيقة أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا الأحرار” التيت تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد على أن يجب التعامل مع هذا الواقع دون أن يؤثر على العملية الانتخابية التي لا مفر ولا بديل عنها.

وأضاف:”المفوضية ليست جهة مباحث عامة واستقصاء بل تعتد بالمستندات التي تقدم لها ما لم يطعن فيها بالتزوير خاصة إذا رسمي يثبت عدم وجود سوابق للشخص المتقدم، لا نقول على المفوضية أن تتقصى وتتحقق وتتبع كل الطرق هي ليست جهة إعلامية واستخباراتية! إذا كان مزور أي طرف له الحق أن يطعن فيه بالتزوير أعتقد في هذا الظرف ومن فقه الواقع أننا سنثير فيها غبار كثير قد يعرقل ويؤثر ويترتب عليها الكثير من النتائج السلبية على العملية الانتخابية”.

واعتبر أنه إذا مكنة الطعن لم تكون متاحة واقعياً وعملياً ولكن قانونياَ وإجرائياً ستكون متاحة وهذا مبني على توقع فقط بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ النهاية وبعيداً عن ماهية الجهة المجلس الأعلى للقضاء من الناحية التي يتعامل بها المنطق القانوني، هل يمكن ان تكون هناك أسباب واضحة للإقدام على خطوة التعديل ومن ثم سحبه؟ وكيف يمكن ان يؤثر هذا قانوناً؟

الطعون هي جزء من العملية الانتخابية وهذا معروف في كل العالم، الطعن لضمان شفافيتها وسيرها في المسار الصحيح ولكن نحن نتحرك في واقع ويجب أن نعترف بذلك مليء بالهواجس وعدم الثقة من كل الأطراف ببعضها البعض ونحن أمام حالة من الريبة والتوجس. واقع مؤسف ولكن يجب التعامل معه دون أن يؤثر على العملية الانتخابية التي لا مفر لنا ولا بديل ان تسلك دربها، العقبات كثير منها متوقعة وليست بدعا من الأمر.

الواقع أن هناك واضح ولا مجال لإخفائه أن هناك نوع من الارتباك في التشريع لا يستطيع أي انسان درس ا ب التشريعات والقوانين أن يقر الكثير من الأشياء التي تم اعتمادها وتم توجيهها بشكل سافر وساذج لخدمة بعض الناس وهذا معيب لأن القاعدة القانونية عامة ومجردة وهناك حق المساواة في الدستور بين المواطنين، أي اخلال به أخلال بجوهر التشريع، هناك ربكة تشريعية حصلت وقال البعض رأيه فيها وتضاربت الآراء ولكن اكرر انه لا مجال لنا ولا ملجأ من الانتخابات إلا إليها.

بدأت البوادر الآن أن يمنع طعن من أن يقدم طعنه في مكان ومنطقة معينة وحتى إن حصل يجب الا تكون على حساب العملية الانتخابية ككل هذا سيكون مجال للطعون وعلى المفوضية ان تعالجه بالشكل الذي لا يخل بالعملية الانتخابية بشكل كامل ولكن متوقع ان تحصل هذه الأشياء.

الطعون والطعون المقابلة والأحكام والمدد وغيرها من التفاصيل الإجرائية يحكمها مبدأ معروف ومستقر وهو أن الحكم عنوان الحقيقة ويجب احترام الحكم القضائي كيفما كان وأن تتم إجراءات التقاضي بالشكل الصحيح المتفق مع صحيح القانون، إذا صدرت أحكام قضائية الآن لمصلحة المرشحين والمستبعدين، يجب أن يحترم وتعطى لهم المكنة أن يمارسوا حقهم الذي اقره لهم القضاء.

س/بعض المستبعدين اعتبر أن استبعاده جاء على خلفية اعتبارات سياسية وإنها ليست مسائل قانونية وحتى بعد نهاية فترة تقديم الطعون البعض قد لا يقبل بالنتائج النهائية؟

مثل هذا النموذج إن وجد هو لا يستحق أن يكون مرشح في هذه العملية لأنك لا بد ان تقبل بحكم القضاء لأنه ليس هناك وسيلة أخرى. بدأنا يستغرق وقت طويل في البديهيات والأشياء التي لا يجوز مناقشتها.

أتكلم من ناحية المبدأ، هل نحن وبعد هذه التجربة نستغرب من مجلس النواب ان يعمل هذا؟ بالتجربة تفاصيل التفاصيل التي عشناها مع مجلس النواب طيلة هذه السنوات هل نستغرب؟ بل نتوقع الاسوء من مجلس النواب للأسف لذلك نصر على العملية الانتخابية واتمام العملية السياسية لتصحيح الوضعية المنحرفة.

س/ هل من واجب المفوضية أن تبحث في مسألة وجود إحكام من عدمها للمترشح أم لجان الطعون؟

اتفق مع الرأي الذي يقول إنه الآن وبعد قفل باب الترشح لم يعد هناك مجال للقول بأسباب لاحقة لمنع هذا الشخص أو غيره للترشح في نفس الواقعة، ما حصل أنه نحن نطبق أو هذه العملية تمت بموجب قانون صادر من مجلس النواب الذي عين حفتر قائد عام للجيش، هذه حقائق يجب ألا نتجاهلها وهو من أصدر التشريعات، أنا شخصياً أرى انه ومن باب المماحكات وفي تصوري أنه الآن ليست وقتها.

المفوضية ليست جهة مباحث عامة واستقصاء بل تعتد بالمستندات التي تقدم لها ما لم يطعن فيها بالتزوير خاصة إذا رسمي يثبت عدم وجود سوابق للشخص المتقدم، لا نقول على المفوضية أن تتقصى وتتحقق وتتبع كل الطرق هي ليست جهة إعلامية واستخباراتية! إذا كان مزور أي طرف له الحق أن يطعن فيه بالتزوير أعتقد في هذا الظرف ومن فقه الواقع أننا سنثير فيها غبار كثير قد يعرقل ويؤثر ويترتب عليها الكثير من النتائج السلبية على العملية الانتخابية.

إذا مكنة الطعن لم تكون متاحة واقعياً وعملياً ولكن قانونياَ وإجرائياً ستكون متاحة. وهذا مبني على توقع فقط.