فرنسا – مُنحت “جائزة الأدب العربي” بباريس لعام 2021، للمؤلفة العمانية جوخة الحارثي عن روايتها “الأجرام السماوية” ( Les Corps Célestes)، والمترجمة من العربية بقلم خالد عثمان.

وأشادت لجنة التحكيم برئاسة بيير لوروي، والمؤلفة من شخصيات من عالم الفنون والثقافة ومتخصصين من العالم العربي، على “الجودة الأدبية الرائعة لترجمة خالد عثمان التي تمكنت ببراعة من نقل روح العمل”.

وخلفت جوخة الحارثي الكاتب السوداني عبد العزيز بركة ساكن الحاصل على جائزة الأدب العربي لعام 2020 عن روايته “الجنغو مسامير الأرض” (Les Jango (Zulma)) المترجمة من العربية من قبل الكاتب كزافييه لوفان.

وأشارت اللجنة المشرفة على جائزة الأدب العربي، والتي أنشأها معهد العالم العربي ومؤسسة جان لوك لاغاردير، إلى أنه “على الرغم من أن هذا الكتاب يرتكز على الواقع العماني، إلا أنه يتحدث عن الإنسانية جمعاء ويتناول العالمية”.

وولدت جوخة الحارثي عام 1978 في عمان. وهي أستاذة في قسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس بمسقط. وتلقت تعليمها في عمان والمملكة المتحدة، حيث حصلت على الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة إدنبرة.

وفي عام 2019، أصبحت روايتها “الأجرام السماوية” (ترجمة خالد عثمان) أول رواية باللغة العربية تفوز بجائزة البوكر الدولية وأول رواية لمؤلف عماني مترجمة إلى الإنجليزية.

المصدر: معهد العالم العربي