ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب صالح فحيمة عن سبب قبول مفوضية الانتخابات لبعض المرشحين، الذين لم يتقدموا بما يفيد توقفهم عن عملهم، وفق نص المادة 12 من قانون الانتخاب.

فحيمة وفي مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” الخميس، اعتبر الطعون القضائية هي التي ستكشف فعالية المادة 12.

واستطرد فحيمة بالقول: إن الوضع بات مخيفًا؛ لأن العملية الانتخابية لا تسير بشكل طبيعي ومألوف، كما هو الحال في الدول الديمقراطية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما حصل في مدينة سبها يوم أمس وما سبقها من بيانات احتجاجية في مصراتة وطرابلس ومدن أخرى لا ينبئ بخير؛ بسبب وقوع المدن الليبية داخل مناطق نفوذ تُسيطر عليها قوى سياسية وعسكرية، تضع البطاقات الانتخابية تحت رحمتها.