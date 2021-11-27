ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي إن القبول بترشح عبد الحميد الدبيبه رئيس الحكومة الوطنية التي اختيرت لتشرف على العملية الانتخابية حسب خارطة الطريق يطعن في سلامة وحيادية العملية الانتخابية من أساسها.

لنقي أشارت في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن التعهدات والالتزامات التي قدمها المترشحون للسلطة التنفيذية أمام ملتقى الحوار السياسي جزء لا يتجزء من خارطة الطريق التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في قراريه 2570/71 ومخرجات برلين وباريس.

ولفت إلى أنه تم اختيار هذه السلطة في المرحلة التمهيدية لتقود البلاد للانتخابات لا لأن تعرقلها أو تختطفها.