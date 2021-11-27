ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في ميعادها المحدد، مشيرًا إلى أن منع سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية أمر ضروري، والسماح له بالترشح لن يرضي أغلبية الشعب الليبي وسيتسبب بفتنة.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية رأى أن استبعاد سيف القذافي كان يجب أن يكون قبل أن يقدم أوراق ترشحه، نظرًا لمواقفه المتشددة والإجرامية في حق الشعب والتهديد بالتقسيم والحرب على مواطنين عزل سنة 2011 في المظاهرات السلمية التي تنادي بتغيير حكم أبيه، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن تدخل الولايات المتحدة في الشأن السياسي الليبي قد حسم موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهي من تقوم بالضغط على الفرقاء السياسيين والدول الإقليمية والدولية لإجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن في القوائم المستبعدة محاولة لتطمين الليبيين بأن الشخصيات الجدلية لن تدخل الانتخابات، إضافة إلى أن أنصار النظام السابق يعلمون جيدًا أن سيف القذافي ليس أهلًا لتولي الحكم ولن يكون مقبولًا، محاولين أن يجدوا له بديلًا في الوقت المناسب.

وتوقع لنقي أن الشخصيات التي ستتنافس في السباق الرئاسي وتكون ربما مرشحة للفوز لن تكون لها سوابق في القتال أو التورط في ملفات فساد.