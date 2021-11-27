إنجلترا – ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بضيفه وساوثهامبتون بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا هدفين متتاليين “للريدز” في الدقيقتين (2 و32) من زمن الشوط الأول. بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، لاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في الدقيقتين (37 و52) على الرتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “آنفيلد”.

وجاء هدف ديوغو جوتا (24 عاما) بعد 97 ثانية فقط، وهو أسرع هدف لفريق ليفربول ضمن “البريمير ليغ” منذ أبريل عام 2019، بعد هدف “الريدز” في مرمى فريق هدرسفيلد تاون، في الثانية 15 فقط.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب “البريمير ليغ”، متجاوزا بفارق نقطتين حامل اللقب، مانشستر سيتي، الذي يستضيف فريق وست هام يونايتد، الرابع برصيد 24 نقطة، غدا الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 29 نقطة، قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، الثامن برصيد 17 نقطة، مساء غد الأحد أيضا، في قمة مباريات هذه الجولة من الدوري.

في المقابل، يشغل ساوثهامبتون، المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، بانتظار بقية نتائج مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT