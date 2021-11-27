ليبيا – وجه عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني رسالة إلى القضاة والمستشارين بجميع درجات التقاضي بالمحاكم الليبية عقب قرارات الحافي الأخيرة بشأن الطعون في الانتخابات الرئاسية،متسائلًا: “أين أنتم مما يجري في طرابلس من تدنيس واستهتار واستخفاف بالقضاء الذي كنا نثق به ونعول عليه ونعتبره آخر خندق يلجأ اليه المظلومون لإحقاق الحق؟”.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجمعة قال: “اتركوا الصمت المريب وعبروا فرديًا وجماعيًا عن رفضكم واستنكاركم إذا كنتم لا ترضون بذلك”.