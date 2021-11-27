سوريا – تلقى المنتخب السوري ضربة موجعة، قبيل انطلاق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين الـ30 من الشهر الحالي والـ18 من ديسمبر المقبل.

وتأكد غياب عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، عن المنتخب السوري، رغم وجود اسمه في القائمة النهائية للبطولة.

وقال أصلان كنجو، رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد السوري لكرة القدم، في تصريح لموقع “kooora”: “بالفعل اعتذر السومة عن عدم المشاركة في كأس العرب”، دون أن يكشف سبب اعتذار اللاعب الذي كانت تعول عليه الجماهير السورية لقيادة خط هجوم “نسور قاسيون” في البطولة العربية.

ويقع المنتخب السوري في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب للمنتخبات، إلى جانب تونس، والإمارات، وموريتانيا.

وسيفتتح منتخب سوريا مبارياته بمواجهة المنتخب الإماراتي الثلاثاء المقبل، ثم يواجه منتخب تونس في الثالث من ديسمبر في الجولة الثانية، ويختتم مباريات دور المجموعات بلقاء موريتانيا في السادس من الشهر نفسه.

المصدر: “kooora” + وكالات