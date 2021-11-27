سوريا – أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية عن إجراء مزاد علني لبيع 712 آلية مستعملة بعدد من فروعها بالمحافظات.

وبينت المؤسسة في بيان أن المزاد يتضمن سيارات حقلية وشاحنات وآليات أخرى متنوعة لدى فروعها بمحافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، وذلك اعتبارا من الـ 19 من الشهر القادم ولغاية الـ 19 من كانون الثاني لعام 2022.

ودعت المؤسسة في إعلانها الراغبين بمعرفة المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات، أو الإطلاع على موقعها الالكتروني.

وكانت المؤسسة أجرت مزايدة في الـ 4 من أبريل الماضي لبيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع تشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات، إلى جانب آليات مستعملة متنوعة أخرى.

المصدر: سانا