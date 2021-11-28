أول رد فعل للاتحاد السوري بعد عزف النشيد الإيراني بدل السوري في كازاخستان

أول رد فعل للاتحاد السوري بعد عزف النشيد الإيراني بدل السوري في كازاخستان

سوريا – أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش، أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد الكازاخستاني، بسبب خطأ عزف النشيد الإيراني بدلا عن السوري في لقاء سوريا وكازاخستان بتصفيات كأس العالم.

وقال قوطرش لتلفزيون الخبر: “تقدمنا بشكوى بحق الاتحاد الكازاخستاني لكرة السلة بسبب عزفهم النشيد الإيراني بدلا من النشيد السوري قبل لقاء منتخبنا ونظيره الكازاخستاني بتصفيات المونديال”.

وتابع قوطرش: “لا نتحمل مسؤولية خطأ عزف النشيد، فالخطأ يقع على عاتق الاتحاد الكازاخستاني والاتحاد الآسيوي، وسيترتب على الاتحاد الكازاخستاني المستضيف للقاء غرامة مادية نتيجة ذلك الخطأ”.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر عزف النشيد الإيراني، بدلا من النشيد الوطني السوري، قبل لقاء سوريا وكازخستان في أرض الأخيرة، الجمعة الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو، المفاجأة التي ارتسمت على ملامح لاعبي منتخب سوريا، أثناء سماعهم النشيد الإيراني، قبيل انطلاق المباراة.

وخسر المنتخب السوري المباراة بنتيجة 74-84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، لتستضيف سوريا بذلك أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011.

المصدر: تلفزيون الخبر