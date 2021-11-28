ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية توجيه اتهامات لمجموعة ليبيين ومالطيين للاشتباه في قيامهم بعمليات لغسيل وتهريب الأموال.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إمكانية قيام هؤلاء الملايين من اليوروهات بشكل غير قانوني عبر مطار مالطا الدولي وغسل الأموال والتهرب الضريبي فضلا عن جرائم أخرى، كاشفًا عن احتجاز المشتبه بهم في قسم التحقيق في الجرائم المالية في الشرطة المالطية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة المالطية تم ضبط ضبطت سيارتين فاخرتين و100 ألف يورو نقدًا وكمية كبيرة من المجوهرات والملابس ذات العلامات التجارية ولوحات عجلات أجنبية ومعدات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وتابع التقرير إن التحقيقات تجري بالتنسيق مع عدد من السلطات القضائية الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ومنظمة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، مشيرًا إلى القضية تدور حول 5 شركات مسجلة في مالطا تسيطر عليها هذه المجموعة.

وأوضح التقرير إن الشرطة المالطية تلقت معلومات استخبارية تفيد بأن المشتبه بهم ينقلون بشكل روتيني مبالغ كبيرة نقدًا خارج البلاد عبر مطار مالطا الدولي.

ترجمة المرصد – خاص