ليبيا – قال المقرر العام للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر إن دعم مفوضية الانتخابات وسط هذه الصراعات والتجاذبات المحلية والدولية للسيطرة على ليبيا هو واجب وطني.

التويجر وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري طالب بدعم المفوضية حتى تنجز الانتخابات في موعدها، والتي من خلالها سيتم انتخاب أول رئيس جمهورية في تاريخ ليبيا وسيكون مؤسس الدولة الليبية الحديثة التي يجب أن يتشارك جميع أبناؤها بمختلف توجهاتهم في بنائها وإرجاع السيادة لها، من خلال مبدأ التبادل السلمي على السلطة.

وأوضح التويجر أن رئيس الجمهورية القادم يجب أن يكون رجل سلم ومصالحة يجمع الليبيين ويوحد صفهم ويعزز الثقة والحوار بينهم، مؤكدًا أنه على ثقة تامة لو أُنجزت هذه الانتخابات وأحسن الليبيون اختيار الشخصية الوطنية الجامعة ستكون ليبيا دولة قوية كاملة السيادة، وفق تعبيره.