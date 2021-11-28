الجزائر – أدلى الناخبون الجزائريون، امس السبت، بأصواتهم في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية، فيما أكدت السلطات تحقيق “قفزة نوعية” في نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع.

وقال رئيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، محمد شرفي، إن نسبة المشاركة عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بلغت 24.27% بالنسبة للتصويت على المجالس البلدية، و23.30 % على صعيد مجالس الولايات.

وأوضح شرفي أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية، فقد كانت نسبة المشاركة في التوقيت نفسه 14.47%، معتبرا أن ذلك “يشكل قفزة نوعية في هذا الاقتراع”.

من جهته، أدلى الرئيس عبد المجيد تبون بصوته رفقة زوجته في مركز انتخاب بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الحكومي.

وبشأن نسبة المشاركة، عبر تبون عن تفاؤله بارتفاع الإقبال مقارنة بالانتخابات النيابية، وقال “أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية… الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى الكلمة، وهو ما وصلنا إليه فلا أحد يمكنه القول إنه تم تغيير نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني. وهذا هدف وصلنا إليه”.

المصدر: “أ ف ب”