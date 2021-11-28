إنجلترا – باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية استخدموا الذكاء الاصطناعي لتكوين 9 ملايين تركيبة دوائية جديدة محتملة، وكان أداء ذكاء الحاسوب أفضل مما توقعه العلماء.

عدد من شركات الأدوية الكبرى في العالم تحولت بالفعل منذ فترة ليست ببعيدة إلى الذكاء الصناعي لتحسين عمليات البحث عن أدوية جديدة.

إذ أن أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحديثة وأنظمة التعلم يمكن أن تستخدم “للتنبؤ” بسلوك الجزيئات ومدى احتمال النجاح في صنع أدوية مفيدة مما يوفر الوقت والمال والاختبارات التي لا طائل منها.

ويقول خبراء إن بعض نظم الذكاء الصناعي يمكنها أن تتوصل إلى الأدوية المرشحة للتصنيع في نحو ربع الوقت المعتاد وبربع كلفة الأساليب التقليدية.

ومؤخرا استخدم الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) في كندا شبكة عصبية عميقة، وقاموا بتعليمها تكوين الهياكل الكيميائية للأدوية الجديدة المحتملة، ما جعل الذكاء الاصطناعي ينتج صيغًا لما يقرب من 9 ملايين دواء جديد محتمل.

ووفقًا لدراسة الباحثين، كان أداء ذكاء الكمبيوتر أفضل في المهمة مما توقع العلماء.

فكيف يتم تطوير دواء جديد، ولماذا يمكن أن يتكلف الأمر حتى مليارات الدولارات؟

وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي اختصار هذه الخطوات؟

أسئلة ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، مع ضيفي اللقاء د.هيثم حجازي، الباحث في مجال الأنظمة الذكية وعلم البيانات في مركز أبحاث المعلوماتية والأنظمة من جامعة كويمبرا في البرتغال، ود.ميس عبسي، الباحثة في علم الأدوية من لندن.

وكالات