نواكشوط – تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، امس بمحاربة كل أشكال الفساد، دون انتقائية أو تصفية حسابات.

جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الموريتاني الرسمي عشية احتفال البلاد بالذكرى الـ61 لاستقلالها عن فرنسا.

وقال ولد الغزواني: “سنضاعف تركيزنا على إرساء حكامة رشيدة، وعلى محاربة كل أشكال الفساد”.

وأوضح أن “الفساد، بطبيعته، مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة، وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها”.

وأكد أنه “لا يريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار أو أن تتحول هي نفسها إلى فساد بالانتقائية وتصفية الحسابات”.

كما أشار إلى أنه “سيضاعف العمل على تعزيز استقلالية السلطتين القضائية والتشريعية، وتكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش بنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية”.

ومن حين الآخر تقول المعارضة الموريتانية إن الفساد ما يزال ينتشر في البلد “وفلول المفسدين يتجولون بكل أمان ودون أي خوف، وهذا خطر حقيقي على تنمية البلد ومستقبله واستقراره”.

وقال ولد الغزواني إنه رغم الظروف الاستثنائية يعد بإنجاز ما تعهد به في برنامجه الانتخابي للموريتانيين.

وأضاف: “أعدكم، مجددا، أنه سيتم بعون الله، إنجاز ما تعهدنا لكم به، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي نعيشها، والعالم، بأسره، منذ أكثر من سنتين”.

وتابع: “لقد ظلت جهودنا، في الفترة المنصرمة، منصبة على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمكافحة الفقر، والهشاشة، والغبن، والإقصاء، وعلى بناء تنمية شاملة مستديمة. وقد تمكنا في هذا الصدد من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة”.

وتحتفل موريتانيا، الأحد، بالذكرى الـ61 لاستقلالها عن فرنسا.

واستمرت حقبة الاستعمار الفرنسي لموريتانيا بين الأعوام 1902-1960.

الأناضول