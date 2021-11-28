السعودية – رحبت السعودية بإدراج السلطات الأسترالية لـ”حزب الله” اللبناني بشقيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مماثل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن “المملكة ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا”.

ونوهت بـ”أهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مماثل للتصدي “للإرهاب والجماعات الإرهابية” حول العالم.

وفي 24 نوفمبر الحالي أعلنت أستراليا هذا التصنيف، حيث قالت وزيرة الداخلية كارين أندروز إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية” ويشكل تهديدا “حقيقيا” لأستراليا.

وأضافت أن “هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية”.

المصدر: “واس” + RT