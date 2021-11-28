ليبيا – كشف مدير المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات سامي الشريف عن إمكانية تأجيل الاستحقاق الانتخابي بشكل محدود ولأسباب فنية لمدة قد لا تتجاوز الـ5 أيام.

الشريف أوضح في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة المرصد إن هذا التأجيل قد لا يحدث أبدا محذرا من الدفع الإعلامي الذي تقوده أطراف نحو تأجيل هذا الاستحقاق في وقت لا يتم فيه الحديث عن الصعوبات بل عن طموحات وآمال البعض لتحقيق التأجيل لأسباب غير فنية.

وحذر الشريف من رغبات البعض ومساعيهم إعلاميًا لتأخير الانتخابات وإلغائها في وقت يوجد في مزاج عام في ليبيا مع إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى حصول أكثر من مليونين و84 ألف مواطن على بطاقاتهم الانتخابية في ظل تمكن المفوضية فنيًا ولوجستيًا من إجراء الانتخابات.

ونبه الشريف لوجود ضغوطات من أنصار بعض المرشحين خوفًا من أن يتم إقصاؤهم في وقت لا زالت فيه مراحل الطعون متاحة، داعيًا المواطنين إلى الاحتفاظ ببطاقاتهم الانتخابية إلى يوم الصمت الانتخابي وألا يرضخوا لتشويش الأفكار والابتعاد عن الضغط الإعلامي الذي يمارس في هذه المرحلة.

واختتم الشريف بالإشارة إلى أن فرضية التأخير مترتبة لما قد يحدث بعد الطعون واحتمال تأخرها أو أي إجراء آخر قد يحدث، مؤكدا أن هنالك رغبة في الحفاظ على موعد الـ24 من ديسمبر المقبل لهذا الاستحقاق.