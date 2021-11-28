فلسطين – أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق، الأحد، في اعتداءات لمستوطنين يهود، وجنود إسرائيليين، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، بأن مجموعة مستوطنين، هاجموا عشرات الفلسطينيين عند مدخل بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، واعتدوا عليهم بالضرب، في ظل حماية الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الشهود بأن الجيش الإسرائيلي تدخل بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، على الفلسطينيين، الذين كانوا ينظمون وقفة تطالب بحماية طلبة مدرسة واقعة على طريق يسلكه مستوطنون.

وأوضح الشهود، بأن “قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا بعد الاعتداء عيله بالضرب، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع”.

وفي السياق، قال يعقوب عويس، رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، إن طلبة ومعلمي مدرسة اللبن – الساوية، تعرضوا خلال الأيام الماضية لاعتداءات مستوطنين بالضرب والاستفزاز.

وأفاد في حديث لوكالة الأناضول بأن “عشرات المستوطنين اليهود، أغلقوا المدخل الرئيسي للبلدة، واعتدوا على المواطنين بالضرب، وشرعوا بأعمال استفزاز ورقص، بحماية الجيش الإسرائيلي”.

وتابع عويس: “الجيش الإسرائيلي بدلا من فتح مدخل البلدة اعتدى على المواطنين”، لافتا إلى أنه “منذ سنوات وطلبة المدارس يتعرضون لاعتداءات المستوطنين”.

وشُيدت 3 مدارس قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، على الشارع العام الرابط بين محافظتي نابلس ورام الله.

وتخدم تلك المدارس 3 بلدات، هي “اللبن الشرقية، وعموريا، والساوية”، وتتبع محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

الأناضول