ليبيا – قال القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي إن العنف يتصاعد في البلاد، كالاعتداء على القضاء في سبها ومنع محامي سيف الإسلام المترشح للرئاسة المستبعد من حقه في الاستئناف، رغم أنه فار من العدالة، بحسب قوله.

العرادي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه بالإضافه لحادثة الاعتداء على المترشح الرئاسي إسماعيل الشتيوي في درنة وغيرها من الاعتقالات الواسعة في سرت لمنع الدعاية لمواطن مترشح للرئاسة والاعتداء على محمود عبد العزيز في طرابلس داخل أحد مراكز الاقتراع.

واعتبر أن كل هذه الأعمال مدانة، لافتًا إلى أن الانتخابات بالقوانين المعيبة من غير مصالحة وعدالة انتقالية والعفو والدستور عبارة عن “قمار”.