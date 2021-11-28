ليبيا – أكد عضو اللجنة العسكرية 5+5 الفريق الهادي الفلاح أن اللجنة تتجهز لعقد اجتماعين منفصلين مع كل من روسيا وتركيا لبحث آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

الفلاح وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأحد قال: إن عمل المراقبين الدوليين لآلية وقف إطلاق النار يبدأ حال الاتفاق على موعد لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وهذا يتحدد بعد الاجتماع المرتقب.

وأضاف أن دور المراقبين هو مراقبة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية فقط.

الفلاح أشار إلى أن الترتيبات جارية بالتنسيق مع البعثة الأممية لخروج 300 مرتزق في بادرة من القيادة العامة.