ليبيا – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المؤتمر الوطني للشباب الذي أقيم أمس السبت هو جزء من عمل الرئاسي في المصالحة، وإن الحوار المجتمعي بين كل فئات المجتمع وأهمها الشباب هو جزء من المصالحة.

وهيبة بيّنت في مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن عددًا من الشباب في المؤتمر تقدموا برؤيا ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجلس.

وأشارت الى أن المبادئ التي يركز عليها الرئاسي في ملف المصالحة هي أن تكون بمشاركة جميع الليبين، وألا تقوم على الانحياز، وألا ترتبط بالإفلات من العقاب، وألا يتم تجاهل أهمية جبر الضرر.

يذكر أن المشاركون في المؤتمر المؤتمر الوطني للشباب قالوا: إن لهم رؤية وطنية، تمنع أي انقسام سياسي مستقبلًا يهدد الوحدة الوطنية ويعملون على تأسيس حركة سياسية بروح شبابية، تلبي تطلعات الأمة الليبية.