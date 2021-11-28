ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و134 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 15 بالمائة، من أصل5164 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء2720 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى341723 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 24410 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5438 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1672251 والمطعمين بالجرعة الثانية 645476.