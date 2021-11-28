ليبيا – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب، إلى يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس المفوضية أمس السبت.

البيان أوضح بحسب المكتب الاعلامي التابع للمفوضية أن هذا التمديد جاء نظرًا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، والذي تجاوز عدد (2 مليون بطاقة)، وتقديرًا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع.

ودعا البيان كل المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين ممن لم يستلموا بطاقاتهم، إلى اغتنام هذه الفرصة والإسراع باستلام بطاقاتهم التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد.