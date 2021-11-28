ليبيا – بعثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش رسالة للعاملين في البعثة الليبية بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي وسفارة ليبيا بهولندا بشأن منع زيارة أي شخص لمحكمة الجنايات الدولية الا بعد موافقتها المسبقة.

الرسالة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة أتت وفقًا لما ورد للصحيفة من مصادرها الخاصة استباقًا لزيارة تستعد للقيام بها وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي إلى مقر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على هامش زيارة مرتقبة إلى هولندا قادمة من سويسرا.

وبحسب المصادر فإن البوسيفي ستجدد خلال الزيارة التأكيد على الاختصاص الأصيل للقضاء الليبي في النظر بقضايا الليبيين المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ومن بينهم المترشح بسباق الانتخابات الرئاسية مؤخرًا سيف الإسلام القذافي.

وجاء في رسالة المنقوش أنها تأتي في إطار إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها الدولية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر في العام 2011.

وأشارت الرسالة إلى اختصاص وزارة الخارجية بحكومة الوحدة بمتابعة القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية ، مطالبةً بعدم السماح بالتواصل مع المحكمة إلا عن طريق المندوبية في هولندا مع عدم السماح بترتيب أي لقاءات أو اجتماعات أو زيارات إلا بعد الحصول على إذن المنقوش شخصيًا بناء على اقتراح المندوبية مطالبة المعنيين بها بالعمل على إحاطة المحكمة بمضمونها.