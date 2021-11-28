ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إنه لا يعتقد أن الغرب سوف ينجح في التصدي لمحاولات عرقلة الانتخابات؛ لأنه يفتقد للإرادة الحقيقية وعدم توفير القدرات.

اليسير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عريية” أمس الأول حول ما إذا كانت أوربا ستنجح في التصدي لأي محاولة لعرقلة الانتخابات، قال: إنه لا يخفى عن الجميع أنه لا توجد حكومة فعلية في ليبيا ومن يسيطر على الأرض في المنطقة الغربية التي يتم بها استلام إيرادات النفط والتصرف بها هي منظومة إخوانية متحالفة مع عدة مليشيات مختلفة التوجهات.

وأوضح اليسير أن تلك المنظومة لن تسمح بخروج الأمور عن سيطرتها، وسوف تقوم بكل ما تستطيع لعرقلة الانتخابات، وإن تم إجراء هذه الانتخابات فلا بد أن يكون أحد مرشحيها هو الفائز حتى لا تشعل حرب من الصعب التنبؤ بمعالمها.

وأضاف أنه من الصعب فهم دور المجتمع الدولي وما هي العقوبات التي سوف يقوم بإجرائها ضد المعرقلين، معربًا عن أسفه الشديد أن يكون لدى المجتمع الدولي القدرة على ردع المعرقلين.

وأوضح أنه في حال تعطيل الانتخابات، سوف نرى تراجعات من المجتمع الدولي ومهادنات المعرقلين، وهذا ما تعود عليه الإخوان ومن تحالف معهم.

اليسير أشار إلى أن الليبيين ينتظرون عودة بلادهم إلى الاستقرار واعتمادهم على المجتمع الدولي لن ينتج لهم الحلول السليمة.