ليبيا – ألغت محكمة استئناف طرابلس قرار قبول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لخضو الانتخابات الرئاسية المقبلة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

ووفقا لما رود لصحيفة المرصد قبل قبلت المحكمة طعنين في ترشح الدبيبة أولهما مقدم على الترتيب من المرشحين عارف النايض وعثمان عبد الجليل ومحمد المنتصر وعضوي ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبد العاطي.

وقدم الطعن الثاني الذي تحصل على ذات القبول والقرار المرشح الرئاسي وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا فيما تحصلت صحيفة المرصد على نسخة من صحيفة الطعن الأول المقدم من السداسي الذي استند على مخالفة الدبيبة لقانون الانتخابات الرئاسية وعدم تقيده بشرط المادة الـ12 منه.

وبينت صحيفة الطعن الأول أن الدبيبة وحكومته نتاج خارطة طريق أفرزت حكومة لتأمين الانتخابات ودعمها وليس الترشح لها فضلا عن توقيعه بخط يده تعهدين ملزمين للأمم المتحدة والشعب الليبي وملتقى الحوار السياسي بعدم الترشح فالتعهدات من العقود التي تعد شريعة المتعاقدين.

وبحسب الطعن فإن الشريعة الإسلامية نصت بوضوح على احترام التعهدات فيما نصت خارطة الطريق على عدم ترشح أعضاء الحكومة للانتخابات والإخلال بها يفتح باب فتنة ويهدد عملية السلام مبينا أن الدبيبة لم يعترف بسحب الثقة وأعلن أمام حشد بميدان الشهداء رفضه للقرار واعتبره غير شرعي واستمر بمهامه .

وأضافت صحيفة الطعن إن قرار سحب الثقة صدر في الـ20 أكتوبر من العام 2021 والدبيبة استمر في ممارسة عمله بشكل طبيعي قبله وبعد فضلا عن تشكيله لجنة لدعم الانتخابات برئاسة وليد اللافي وطلب منها موافاته بكل جديد حول العملية الامر الذي يتعارض مع ترشحه.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.