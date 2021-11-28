البرازيل – أكمل بالميراس البرازيلي عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية بحصوله على لقب بطل كأس الليبرتادوريس، بفوزه على مواطنه فلامينغو (2-1) بعد تمديد النهائي، الذي جمعهما امس.

وافتتح لاعب خط الوسط رافائيل فيغا التسجيل لفريق بالميراس مبكرا، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم غابرييل باربوسا بهدف التعادل عند الدقيقة 72 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل من الفريقين، ويضطرا للجوء إلى شوطين إضافيين.

واقتنص المهاجم ديفيرسون بروم سيلفا هدف الفوز لنادي بالميراس في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وأصبح بالميراس بذلك آخر المتأهلين إلى مونديال 2021، ليلتحق بكل من: الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا)، تشيلسي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي (مرشح عن قارة أوقيانوسيا)، مونتيري المكسيكي (دوري أبطال الكونكاكاف)، الهلال السعودي (دوري أبطال آسيا)، إضافة إلى نادي الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف.

وستقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية، يوم الاثنين، لتحديد المباريات والطريق نحو المباراة النهائية.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في شهر أكتوبر الماضي، دولة الإمارات، لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، التي حصلت على شرف تنظيم مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام (2009 و2010 و2017 و2018)

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين (9 و19) ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها لتقام في وقت لاحق، ومن المقرر إقامة البطولة في شهر فبراير 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة.

المصدر: وكالات