ليببا – أصدر مجلس المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد بيانًا بشأن ممارسة مهام المراقبة على العملية الانتخابية.

مجلس المفوضية وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: لوحظ مؤخرًا قيام بعض المواطنين بممارسة مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية، دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال، الأمر الذي يعد خرقًا للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة.

وأضاف البيان: “إن القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد مخالفًا لأحكام لائحة اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 35 لعام 2021 بتاريخ 6 يوليو 2021، التي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتبين حقوقهم وواجباتهم بما يمكنهم من ممارسة مهامهم وفق القوانين والتشريعات المنظمة”.

وأوضح المجلس في بيانه أن الغاية من إصدار هذه اللوائح هي إضفاء مزيد الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية بما يمكن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم، ويدفعهم نحو المشاركة الإيجابية، لافتًا إلى أن التركيز على السلبيات والبحث عن الأخطاء، وإن حدثت، فهي لا تمثل نسبة تذكرامام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون.

ودعت المفوضية في ختام بيانها الجميع للمساهمة في انجاز هذا الاستحقاق التاريخي ونبذ العنف وخطاب الكراهية والفتنة وبث روح التفاؤل والايجابية، مختتمة: “نحن اليوم جميعًا دون استثناء أمام امتحان صعب وسنكون من الفائزين”.