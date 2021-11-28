إنجلترا – أخفق المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في هز شباك ضيفه ساوثهامبتون (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الأول “للريدز” مبكرا في الدقيقة الثانية، بعد أن تابع الكرة في الشباك من أمام محمد صلاح.

كما تابع جوتا كرة أخرى في الشوط الثاني ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، بالرغم من أنها كانت ذاهبة باتجاه “الفرعون” المصري الذي كان في وضعية أفضل تسمح له بمتابعتها إلى داخل الشباك.

ولكن صلاح صنع الهدف الثاني “للريدز” بتمريرة عرضية على طبق من ذهب تابعها المهاجم البرتغالي في الشباك، ليوقع على هدفه الشخصي الثاني، بحلول الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “آنفيلد”.

ويحتل محمد صلاح (29 عاما) صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي “للبريمير ليغ” برصيد 11 هدفا، وتقدم ديوغو جوتا (24 عاما) إلى مركز الوصافة برصيد 7 أهداف، ويتقاسمه مع زميله المهاجم الآخر السنغالي ساديو ماني، والنجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

المصدر: وكالات