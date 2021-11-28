الإمارات العربية – أمررئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 870 سجينا بمناسبة عيد اتحاد البلاد الخمسين الذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أمر بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 870 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، “وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 للدولة”.

وكما ذكرت الوكالة: ” تأتي هذه المكرمة من رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم، وإعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم”.

المصدر: وام