ليبيا- أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو استمرار الإقبال على تلقي تطعيمات وباء كورونا.

سميو أوضح في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة الأنباء الليبية “وال” تابعتها صحيفة المرصد إن اللقاح المتوفر حاليا هو “سينوفارم” الصيني لأنه الأفضل حاليًا بين اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد للوباء “أوميكرون” الذي يضم بروتينا شوكيًا يحوي على أكثر من 30 طفرة.

وتابع سميو إن سبل الوقاية من “أوميكرون” الذي ما زالت المختبرات الطبية حول العالم عاكفة على فحصه هي ذاتها وتشمل التباعد والتزام سبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.