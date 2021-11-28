إنجلترا – خرج المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، برقم مميز من مباراته أمام ضيفه ساوثهامبتون (4-0) التي جمعتهما امس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني “للريدز” بتمريرة عرضية على طبق من ذهب تابعها زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الشباك بحلول الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “آنفيلد”.

ووفقا لشبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم والأرقام القياسية، فإن محمد صلاح شارك حتى الآن، في تسجيل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مباشر، خلال 171 مباراة في المسابقة (108 أهداف، 42 تمريرة حاسمة)، ليصبح ثالث أكثر لاعب مساهمة في تسجيل الأهداف ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف النجمين السابقين الإنجليزي آلان شيرر والفرنسي تيري هنري اللذين شاركا في تسجيل 150 هدفا في مباريات أقل من المصري، (148 مباراة، 163 مباراة) على الترتيب.

المصدر: وكالات