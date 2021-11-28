ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن ليبيا لن تكون إلا دولة قوية ذات سيادة من خلال مؤسساتها العريقة، والليبيون لن يكونوا إلا أسيادًا فوق ارض ليبيا وتحت سمائها.

افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت أضاف: “الارتهان للخارج بات يهدد العملية الانتخابية برمتها، ولا سبيل للتخلص منه إلا من خلال حشد القوى الوطنية وتوحيد كلمتهم واستعادة القرارين السياسي والعسكري”.

وأشار إلى أن التمترس يجب أن يكون خلف المشاريع السياسية وخلف الأفكار لا خلف شخوص المترشحين على تعدد مشاربهم.