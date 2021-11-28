ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد “يان كوبيش”، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لا سيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المبعوث الأممي أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي دور المنفي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال تقدّم الكفاءات الشابة إلى أعلى المراتب في الدولة والمجتمع.

كما جدد كوبيش دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.

بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي، على أن الشباب هم رھان الحاضر وأمل المستقبل، وقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة، وعادلة، ودیمقراطیة، بروح الشباب وحماسھم، وأن عليهم تنظيم صفوفهم للتعبير عن إراداتهم وإمكانياتهم، للمساهمة في المصالحة الوطنية وصنع السلام.

وفي ملف الانتخابات، أكد المنفي أن المجلس يعمل جاهدًا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیھة، تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.

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