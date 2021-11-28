العراق – أعلنت محافظة الأنبارالعراقية عن وضعها اللمسات الأخيرة للبدء بتصديرالنفط الخام للأردن عبر محطة ضخ عند معبر طريبيل بين البلدين، فيما أكد الأردن أن الطلب ما زال قيد البحث بين الطرفين.

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة إن الأردن طلب من العراق في وقت سابق تصدير النفط للمملكة من مكان أقرب من مصفاة بيجي بشمال العاصمة بغداد، مبينا أن الطلب الأردني لا يزال قيد البحث بين الجانبين.

وأضاف الخرابشة في حديث لـ”رؤيا”، اليوم السبت، تعقيبا على إعلان سلطات محافظة الأنبار العراقية وضع اللمسات الأخيرة للبدء بتصدير النفط إلى الأردن عبر محطة ضخ عند معبر طريبيل “الكرامة”، أن المملكة لم تُبلغ لغاية الآن بشكل رسمي من الجانب العراقي بضخ النفط من محطة قرب الحدود بين البلدين.

وأعلنت محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت، عن وضعها اللمسات الأخيرة للبدء بتصدير النفط العراقي الخام عبر طريبيل من خلال المركبات الحوضية ـ الصهاريج الى الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” نقلا عن مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة، عزيز الطرموز، إنه “التقى مدير عام شركة نفط الشمال، وتم وضع اللمسات الأخيرة للبدء بعمليات تصدير النفط الخام عبر محطة الضخ التصديرية، التي تمت إعادة تأهيلها وتشغيلها من قبل وزارة النفط”.

وأضافت الوكالة أن المحطة من المؤمل أن تعمل بطاقة تصديرية تقدر بـ 250 ألف برميل يومياً، يتم تصديرها عبر المركبات الحوضية- الصهاريج الى الاردن، من خلال منفذ طريبيل.

وتابعت: “هذا الأمر سيسهم في دعم الحركة التجارية بين البلدين ويدفع عجلة الاقتصاد في العراق عموماً، ومحافظة الانبار على وجه التحديد”.

ويعد العراق أحد أهم الأسواق التصديرية للصناعات الأردنية، وتراجعت إلى أكثر من النصف جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.

المصدر: رؤيا، وكالة الأنباء العراقية، قناة المملكة