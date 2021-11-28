ألمانيا – أكد مدرب بوروسيا دورتموند، ماركو روزه، إنه يتعين على فريقه تحسين أدائه قبل مواجهة بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، في لقاء القمة ضمن الجولة المقبلة من المسابقة.

وجاءت تصريحات روزه بعد أن قلب فريقه تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على فولفسبورغ، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ13 من الدوري الألماني.

وهز إيرلينغ هالاند، نجم هجوم دورتموند الشباك لدى عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ منتصف أكتوبر الماضي، بينما رفع الفوز رصيد دورتموند إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن النادي البافاري قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في الرابع من ديسمبر المقبل.

وجاء فوز دورتموند المحلي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي، وقال المدرب روزه أمس السبت “الكل ينتظر لقاء القمة (مع بايرن).. بصفة عامة نحن نعرف أنه يتعين علينا العمل على تحسين بعض الجوانب”.

وأضاف روزه “علينا تحسين أدائنا إذا أردنا تشكيل تهديد فعلي لبايرن عندما يحل ضيفا علينا الأسبوع المقبل واغتنام الفرصة وإثبات جدارتنا”.

وكانت عودة هالاند (21 عاما) بعد التعافي، بمثابة دفعة كبيرة لفريقه بينما سجل اللاعب النرويجي الشاب رقمين قياسيين، أمس السبت، عندما أصبح أصغر لاعب سنا يحرز 50 هدفا في الدوري الألماني وفي أقل عدد من المباريات.

وعنه قال المدرب روزه “وجود إيرلينغ في الملعب يمنحا الكثير من الطاقة.. هو لاعب يحدث الفارق ولا يمكن الاستغناء عن جهوده لمدة طويلة”.

المصدر: رويترز