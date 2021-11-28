القدس – اقتحم مستوطنون يهود، الأحد، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، نقلا عن شهود عيان، إن “مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض في القدس القديمة إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر “باب المغاربة” في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى 22 مرة، بحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية.​​​​​​​

الأناضول