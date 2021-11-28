مصر – طرح رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية عددا من التهديدات التي تواجه مصر، وذلك خلال لقاء مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.

وأشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية إلى مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار حاليا في الدولة، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تتصدى لها.

بدوره، أكد وزير الدفاع المصري على “جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها”.

وحضر اللقاء الذي تناول متغيرات دولية وإقليمية، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة الجيش.

المصدر: RT