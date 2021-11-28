ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على مبادرة بعثات الأمم المتحدة إلى ليبيا لتطويق مهربي البشر،قائلًا: “المواقف السابقة والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي أو غيره حول ليبيا هي مبادرات حبر على ورق”.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، شدد على أهمية تغير الوضع على الأرض وفرض الأمن والاستقرار.

وتابع قائلًا: “تلك المبادرات لن تستطيع تغيير سلوك المهاجرين أو مواجهة مهربي البشر، فبعض الشباب تضطرهم ظروف العيش للهروب من الفقر للهروب إلى أوروبا أو للانضمام للميليشيات والوقوع فريسة لهؤلاء المهربين”.