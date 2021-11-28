ليبيا – أكد نقيب الأطباء محمد الغوج على أن اعتصامهم المفتوح مستمر ومستاؤون جدًا من تجاهل رئيس الحكومة لمطالبهم، فالمواطن هو من يدفع الثمن.

الغوج قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الحكومة زادت رواتب بعض القطاعات وتجاهلت قطاع الصحة الذي يحوي أكثر من 300 ألف موظف.

وتابع: “بغض النظر عن زيادة رواتبنا، فلدينا أطباء وفرق رصد لم يتقاضوا رواتبهم من ديسمبر 2019، هناك مسؤولون بالحكومة نعتتونا بالمليشيات البيضاء والقطاع الفاسد، وتناسوا أن راتب الطبيب 723 دينارًا، في حين أنهم خصصوا للطالب 500 دينار منحة”.

ونوّه إلى عزمهم عقد اجتماع بخصوص المتحور الجديد “أوميكرون” للنظر في الخطوة التي ستتخذ ويظل الإجراء قرارًا جماعيًا تحت أي ظرف.

كما اختتم قائلًا: “سنمتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية لكل من تجاهل مطالبنا، وسنقف مع من يساند الليبيين دون تفريق”.