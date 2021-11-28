ليبيا – وصف مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بالفرصة التاريخية لليبيين لتحديد مستقبل بلادهم.

نورلاند حث في كلمة له أذيعت عبر تقنية “زوم” خلال فعاليات أعمال المؤتمر الوطني للشباب الذي نظمه منتدى حوار الشباب برعاية المجلس الرئاسي تابعتها صحيفة المرصد الشباب على المشاركة في الانتخابات.

إلى ذلك كتبت السفارة الأميركية في العاصمة طرابلس تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجاء فيها:”خلال المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في طرابلس اليوم انضم السفير نورلاند إلى رئيس المجلس الرئاسي المنفي في تشجيع الشباب الليبيين على التصويت في الانتخابات في 24 ديسمبر”.