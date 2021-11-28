الرياض – هبط المؤشر العام للبورصة السعودية “تداول” بنسبة 5.6 بالمئة أو 631 نقطة في مستهل التعاملات الأسبوعية، الأحد، وسط “هلع” عالمي من متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون).

يأتي الهبوط كذلك، وسط مخاوف متزايدة من خسائر أكبر في أسعار النفط الخام، في بداية التعاملات الأسبوعية، غدا الإثنين، بعد أن خسر برميل برنت 9.5 دولارات أو 11.32 بالمئة إلى 72.91 دولارا للبرميل.

وجاء تراجع المؤشر السعودي، وسط تراجع جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة، بقيادة قطاعات الطاقة والبنوك.

في السياق، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.9 بالمئة إلى 3013 نقطة في التعاملات الصباحية اليوم، وسط هبوط غالبية الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والعقار.

ومنذ الجمعة، بدأ عدد من الدول حول العالم، تنفيذ قيود على حركة السفر القادمة من دول إفريقية، ظهر فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، والذي أعلن عنه لأول مرة، الخميس، في جنوب إفريقيا.

الأناضول