جنيف – وسط المخاوف من تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”ومدى خطورته تتسابق دول العالم باتخاذ الإجراءت الوقائية والقيود للحد منه وسط الارتفاع في عدد الحالات الجديدة المكتشفة بكثير من الدول.

-أستراليا تتراجع عن إعادة فتح حدودها إثر المخاوف المرتبطة بأوميكرون

-6 إصابات جديدة بسلالة “أوميكرون” في إسكتلندا

-أستراليا تعلن تسجيل ثالث إصابة بمتحور “أوميكرون”.

-وزير الصحة جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن أوميكرون ولا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلادنا

– خبير الأمراض المعدية في جنوب إفريقيا: هنالك المزيد من الإصابات المتكررة لكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بـ كوفيد 19 الشديد، بحسب رويترز.

-منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي كبير لكورونا في العالم بسبب المتحور “أوميكرون”.

-اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة أوميكرون في ملاعب كرة القدم البرتغالية.

-أعلنت كندا وهولندا وسويسرا وفرنسا تسجيل أولى حالات الإصابة المحتملة بسلالة أوميكرون.

– أغلقت السلطات الإسرائيلية الحدود أمام الأجانب لمدة أسبوعين ووافقت على مراقبة المرضى بالمصابين بالمتحور الجديد.

-مولدوفا تحظر الأجانب الذين زاروا جنوب إفريقيا من دخول البلاد.

-اليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

– رئيس المفوضية الأوروبية: العلماء يحتاجون عدة أسابيع لدراسة “الأوميكرون”.

– مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يضمن حماية عالية من “أوميكرون”.

المصدر : RT