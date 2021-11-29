يبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة المكلف رمضان أبو جناح، وبرفقته فتح الله الزني وزير الشباب بالحكومة.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز، والمتمثلة في تأخر تخصيص الميزانيات المالية للمؤسسة وشركاتها للإيفاء بالتزامات التموين والإعاشة والنقل والخدمات الحيوية، ولتطوير وصيانة مرافق القطاع المختلفة لاستمرار عمليات الإنتاج وزيادته، كونه الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني.

هذا ووعد رئيس الحكومة المكلف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالتدخل العاجل لتذليل كل الصعاب بتسييل الأموال اللازمة للقطاع، وبالأخص الباب الثاني (التشغيل) لأهميته القصوى في استمرارية عمليات الإنتاج.