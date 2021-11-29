سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الاثنين عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة “بوشكاش” والتي تقدم بشكل سنوي لأفضل هدف في العام.

وتواجد في قائمة الترشيحات الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بفضل الهدف الذي سجله رفقة منتخب بلاده في شباك زيمبابوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية في الـ16 من نوفمبر عام 2020.

وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام:

– الجزائري رياض محرز.

– الكولومبي لويس دياز: في مباراة البرازيل وكولومبيا بكوبا أمريكا في الـ23 من يونيو 2021.

– الفرنسي جوتييه هاين: في مباراة نيورتيه وأوكسير بدوري الدرجة الثانية الفرنسي في الـ10 من أبريل 2021.

– الأرجنتيني إيريك لاميلا: في مباراة أرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي في الـ14 من مارس 2021.

– النمساوي فالنتينو لازارو: في مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني في الـ8 من نوفمبر 2020.

– الغانية ساندرا أوسو أنساه: في مباراة نادي أكاديمية كوماسي وسوبريم بالدوري الغاني للسيدات في الـ8 من مايو 2021.

– اليوناني فانغليس بافيلديس: في مباراة ويليام ضد فورتونا سيتارد بالدوري الهولندي في الـ16 من مايو 2021.

– المكسيكية دانيلا سانشيز: في مباراة كويرتارو وأتلتيكو دي سان لويز بالدوري المكسيكي للسيدات في الـ16 من يناير 2021.

– التشيكي باتريك شيك: في مباراة التشيك وإسكتلندا في بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020” في الـ14 من يونيو 2021.

– الإيراني مهدي طارمي: في مباراة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا في الـ13 من أبريل 2021.

– الإسكتلندية كارولين وير: في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي للسيدات في الـ12 من فبراير 2021.

يذكر أن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي توج بالجائزة العام الماضي.

المصدر: وكالات