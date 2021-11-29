روسيا – أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن التحضيرات جارية لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، موضحا أن الحديث قد يدور عن اتصال غير فعلي.

وقال ريابكوف للصحفيين إن التحضيرات للقاء القمة دخلت مرحلتها المتقدمة، مضيفا: “أعتقد أن المسألة ستتضح في الأجل القريب. والحديث يدور في هذه المرحلة عن اتصال غير فعلي، لكن ذلك لا يقلل من أهمية الحدث على الإطلاق.. بالعكس يبدو لي أن الاتصال بين الرئيسين سيكون حدثا هاما جدا، نظرا لمجمل الظروف والمشكلات الموجودة حاليا في العلاقات الثنائية وعلى الساحة الدولية”.

وأضاف: “لكن ليس واضحا تماما في الوقت الحالي متى بالضبط وبأي صيغة سيجري هذا الاتصال”.

كما أكد الدبلوماسي الروسي أن التحضيرات مستمرة لإجراء محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، يزمع عقدها على هامش اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف سيشارك في اجتماع المجلس المنعقد في ستوكهولم في 2 و3 ديسمبر المقبل، كما من المخطط أن يجري لقاءات ثنائية مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل ووزراء خارجية إسبانيا والنمسا ودول أخرى.

ريابكوف: ردنا على أي تدخل أمريكي في شؤوننا سيكون صارما

وأكد ريابكوف عزم موسكو التصدي بحزم لأي محاولات أمريكية للتدخل في شؤون روسيا الداخلية.

وقال ريابكوف: “لن نسمح لأحد بالتحدث مع روسيا بلغة متعالية متكبرة، ناهيك عن حشر أنفه في شؤوننا. الرد سيكون صارما وحازما”.

المصدر: “تاس” + “نوفوستي”