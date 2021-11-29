أوكرانيا – أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن دعمه لمسألة تمديد عقد نقل (ترانزيت) الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بعد العام 2024.

كذلك أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه لم تكن هناك اجتماعات موضوعية بين شركتي “غازبروم” و”نافتوغاز” بهذا الشأن.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “لدينا عقد لنقل (ترانزيت) الغاز الروسي حتى العام 2024، ونحن نؤيد مسألة تمديد نقل الغاز بعد هذا العام، كذلك نحن (أوكرانيا) مستعدون لزيادة كميات ترانزيت الغاز، وقدراتنا تسمح بذلك”.

وأضاف الرئيس: “سمعت تصريحات من روسيا بأنهم مستعدون لتمديد العقد، لكن بصرف النظر عن هذه التصريحات لم تكن هناك اجتماعات موضوعية بين شركتي (غازبروم) و(نافتوغاز)”.

وردا على سؤال حول إمكانية أوكرانيا شراء الغاز الطبيعي من روسيا بشكل مباشر وليس عبر دول أوروبية، قال الرئيس الأوكراني إنه “لا يوجد حديث” عن ذلك.

وفي وقت سابق حدد الكرملين الشروط التي يمكن لروسيا بموجبها زيادة ترانزيت الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وقال إن روسيا مستعدة لزيادة نقل الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا في حال زادت أوروبا من مشتريات الغاز الروسي كما أن كييف قدمت شروطا منافسة بشأن عبور (ترانزيت) الغاز عبر أراضيها.

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات منها عبر أوكرانيا، وينتهي عقد ترانزيت الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية 2024، ومع نهاية العقد ستفقد كييف إيرادات ترانزيت الغاز ما لم يتم تمديد العقد أو إبرام عقد جديد.

المصدر: نوفوستي