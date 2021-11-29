السودان – أعلن أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان، عثمان كلوج، بدء العد التنازلي لـ”إغلاق شرق السودان بدون أي استثناءات”.

وكتب كلوج في بيان: “بدأ العد التنازلي لإغلاق شرق السودان على حسب الاتفاق الذي تم بين المجلس الأعلى لنظارات البجا والحكومة السودانية، لإلغاء المسار وإعلان منبر منفصل بمرجعية مؤتمر سنكات، مرتكزاته الأساسية الحكم الذاتي على أساس الأرض والثقافة لإقليم شرق السودان”.

وأضاف: “عليه، نحذر شركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل السوداني والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين… سوف يتم إغلاق الطريق القومي والموانئ البحرية في التاريخ المحدد الموافق 4/12/2021”.

وكان أعضاء من قبيلة البجا قد أغلقوا ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر في سبتمبر، لأن لديهم مجموعة من المطالب منها تغيير الحكومة التي يقودها مدنيون.

وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود وإعادة توجيه الشحنات عبر مصر.

المصدر: RT